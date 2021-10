Mahnmal für Opfer sexueller Diskriminierung in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Düsseldorf ist ein Mahnmal für die Opfer sexueller Diskriminierung enthüllt worden. Das Werk des Kölner Künstlers Claus Richter wurde am Rheinufer in der Nähe der Staatskanzlei aufgestellt. Es zeigt eine Figurengruppe, die die Hände zum Teil zu Fäusten geballt oder mit Victory-Zeichen emporstreckt. Die vier Figuren sollen alle Spektren sexueller und geschlechtlicher Vielfalt symbolisieren.

Von dpa