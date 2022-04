Mainz-Trainer: Köln stärker als Gladbach und Augsburg

Im Gastspiel beim 1. FC Köln erwartet Trainer Bo Svensson an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) allerdings die «schwierigste der drei Aufgaben. Nicht, weil es das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen ist, sondern weil Köln die stärkste dieser drei Mannschaften ist. Dort zu spielen ist noch krasser als in Gladbach oder Augsburg», sagte Svensson am Freitag. Personell verändert sich im Mainzer Kader gegenüber dem Partie in Augsburg (1:2) am vergangenen Mittwoch nichts. Außer den Langzeitverletzten sind alle Akteure fit.