Mainz will Wiedergutmachung: Da Costa Kader-Kandidat

Mainz (dpa/lnw)

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach Wiedergutmachung für die Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen betreiben. «Es geht viel darum, die Tugenden der Mainzer anzuwenden», sagte Trainer Bo Svensson am Freitag. Beim 0:3 gegen Bayer waren die Rheinhessen weit davon entfernt und völlig von der Rolle gewesen. «Es geht darum, daraus zu lernen», sagte Svensson.

Von dpa