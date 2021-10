Malinka und Kasimir: Mini-Tiger im Zoo bekommen Namen

Duisburg (dpa/lnw)

Die Suche dauerte mehrere Wochen: Mehr als fünf Monate nach ihrer Geburt haben die beiden Tigerjungtiere im Zoo Duisburg einen Namen bekommen. Während der Kater jetzt «Kasimir» heiße, habe sich die Zoojury bei der Katze für «Malinka» entschieden, berichtete der Tierpark am Dienstag. Gäste des Zoos hätten per Mail, Brief und auf Social Media Hunderte Vorschläge gemacht. Davon suchten Tierpfleger und die Zooleitung als Jury sechs Namen heraus und stellten diese zur Wahl. Über 3500 Menschen hätten sich online an der Abstimmung beteiligt.

Von dpa