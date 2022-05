Mangala beginnt beim VfB, Köln mit zwei Veränderungen

Stuttgart (dpa)

Mit einer Veränderung beginnt der VfB Stuttgart das Spiel gegen den 1. FC Köln, in dem der direkte Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga noch erreicht werden soll. Gegen die Domstädter beginnt im Vergleich zum 2:2 beim FC Bayern München anstelle von Omar Marmoush Mittelfeldspieler Orel Mangala. Hiroki Ito, der aufgrund von Wadenproblemen verspätet in die Trainingswoche eingestiegen war, steht in der Startelf.

Von dpa