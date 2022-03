Mangel an Registrierungstechnik: Auch Matratzen knapp

Düsseldorf (dpa)

Bei der Registrierung der vielen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine besteht nach Angaben der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen ein Mangel an Technik. Aber auch bei Betten und Matratzen zum schnellen Aufbau weiterer Unterbringungskapazitäten ist das Angebot im Markt knapp, wie NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf in einer Debatte um die Maßnahmen zur Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine schilderte.

Von dpa