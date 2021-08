Mann auf Campingplatz festgenommen: Missbrauchsverdacht

Polizeieinsatz in Ladbergen

Münster

Auf einem Campingplatz in Ladbergen ist ein 30-Jähriger wegen Missbrauchsverdachts festgenommen worden. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann einen elfjährigen Jungen missbraucht habe, sagte ein Sprecher der Polizei in Münster am Samstag.

Von lnw