Mann bedroht Polizei mit falscher Waffe: Taser-Einsatz

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 51-Jähriger soll in Dortmund seine Partnerin mit Schlägen und Tritten verletzt haben. Hinzugerufene Polizeibeamte habe er mit der Nachbildung einer Maschinenpistole bedroht, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizisten nahmen den Mann am Donnerstagnachmittag vorläufig fest. Dabei sei auch ein Distanz-Elektroschocker - ein sogenannter Taser - zum Einsatz gekommen.

