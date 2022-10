Mann bei Bauarbeiten verschüttet

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Bei Bauarbeiten an einem Haus in Mönchengladbach ist am Donnerstag ein Mann verschüttet worden. Er habe sich in einem Hohlraum unter der abgesackten Erde befunden und sei ansprechbar gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Ein anderer Hausbewohner habe das Unglück bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Sie stabilisierten demnach den Hohlraum, um ein weiteres Abrutschen der Erde zu verhindern. Der Mann habe von Erde und Baumaterialien befreit werden müssen.

Von dpa