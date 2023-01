Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der Düsseldorfer Altstadt ist ein 47-jähriger Mann nach einem Streit lebensgefährlich verletzt worden. Ein 23-Jähriger soll ihn in der Nacht zum Donnerstag vor einem Club geschlagen und getreten haben, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hielten den Tatverdächtigen fest und übergaben ihn der Polizei. Der Zustand des 47-Jährigen, der in ein Krankenhaus gebracht wurde, ist nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag weiterhin kritisch gewesen. Polizisten, die zuerst vor Ort waren, hätten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen eingeleitet.

Von dpa