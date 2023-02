Mann bei Wohnungsbrand in Ratingen ums Leben gekommen

In einem Wohnkomplex in Ratingen hat es gebrannt. Ein vermutlich 55-jähriger Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden. Die Polizei geht von Fahrlässigkeit als Brandursache aus.

Bei einem Brand in einem Wohnkomplex in Ratingen bei Düsseldorf ist ein Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen den Toten in der Nacht zum Mittwoch aus seiner Wohnung, wie Feuerwehr und Polizei in Ratingen am Mittwoch mitteilten.

Bei dem Toten dürfte es sich um den 55-jährigen Bewohner der Wohnung handeln, teilte die Polizei mit. Er sei nach ersten Erkenntnissen an einer Rauchvergiftung gestorben. Hinweise auf ein Verbrechen oder Fremdverschulden entdeckten die Ermittler nicht.

«Wir gehen derzeit von Fahrlässigkeit aus», sagte eine Polizeisprecherin. Ein Brandsachverständiger werde die ausgebrannte Wohnung aber noch untersuchen. Der Sachschaden durch das Feuer wurde auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.

In dem Haus mit mehr als 100 Bewohnern wurden den Angaben zufolge keine Menschen verletzt. Nachdem der Brand bekämpft worden war, kehrten die Bewohner der nicht betroffenen Wohnungen nach Hause zurück.