Mann bestiehlt Rettungssanitäter während des Einsatzes

Während sich zwei Rettungssanitäter in der Nacht zum Donnerstag in Wesel um eine verletzte Person kümmerten, hat ein unbekannter Dieb sie bestohlen. Ein etwa 20 Jahre alter Mann habe wenige Meter entfernt aus dem unverschlossenen Rettungsfahrzeug ein Handsprechfunkgerät aus der Halterung in der Fahrerkabine entwendet, teilte die Polizei mit. Danach sei der Täter auf einem «älteren Hollandrad» unerkannt entkommen. Die Polizei sucht nun Zeugen des dreisten Diebstahls, der sich gegen 1.50 Uhr ereignet hatte.