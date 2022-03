Mann bezahlt Taxi nicht und greift Polizisten an

Dortmund (dpa/lnw)

Bei einem Einsatz wegen einer nicht bezahlten Taxi-Rechnung sind nach Polizeiangaben eine Beamtin und ein Beamter in Dortmund von einem Mann angegriffen und verletzt worden. Beide waren nach dem Vorfall am Sonntagabend nicht mehr dienstfähig, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

