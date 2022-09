Mann durch Stiche lebensgefährlich verletzt: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Ein 44 Jahre alter Mann ist in Mönchengladbach lebensgefährlich verletzt worden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Ein Zeuge hatte den Mann mit Stichverletzungen auf der Straße gefunden und den Notruf gewählt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach am Donnerstag mitteilten. Die Verletzungen seien ihm mit einem spitzen Gegenstand am frühen Mittwochmorgen zugefügt worden. Der 44-Jährige sei mittlerweile außer Lebensgefahr.

Von dpa