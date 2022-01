Mann entdeckt zufällig sein gestohlenes Auto

Er habe das geparkte Fahrzeug in Lünen bei Dortmund an bereits vorhandenen Schäden erkannt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach nahmen die Beamten am Samstag kurz darauf eine 37-jährige Frau fest, die das Auto mit dem Originalersatzschlüssel aufschließen wollte. Die Kennzeichen an dem Fahrzeug seien nach dem Diebstahl im Dezember mit gestohlenen Kennzeichen ausgetauscht worden. Die Polizei ermittelt nun gegen die 37-Jährige.