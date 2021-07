Mann fährt alkoholisiert mit seiner Familie an Bord

Mit seiner vierköpfigen Familie an Bord ist ein alkoholisierter Autofahrer im Sauerland von der Polizei angehalten worden - zweimal in derselben Nacht. Den Angaben der Beamten zufolge war das Auto am Mittwoch in Schlangenlinien durch Attendorn gefahren und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Als die Polizei den 34-jährigen Fahrer stoppte, stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Die Frau und Kinder des Mannes waren im Auto. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 1,4 Promille ergeben. Nach einer Blutprobe auf der Wache sei der Mann wieder entlassen worden.

Trotz des ausgesprochenen Verbots, sich erneut hinters Steuer zu setzen, griff die Polizei den 34-Jährigen und seine Familie drei Stunden später erneut im Auto auf - mit nahezu identischem Alkoholtestwert. Dieses Mal stellten die Beamten die Autoschlüssel sicher. Die Polizei schrieb mehrere Anzeigen, auch weil es bei der zweiten Kontrolle zu Widerstandshandlungen des 34-Jährigen gekommen sei.