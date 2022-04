Mann fällt in Lenne und alarmiert selbst Notruf

Plettenberg (dpa/lnw)

Bei einer nächtlichen Rettungsaktion haben Polizei und Feuerwehr am Mittwochmorgen einen jungen Mann aus der Lenne bei Plettenberg (Märkischer Kreis) geborgen, der selbst den Notruf gewählt hatte. Der 21-Jährige schilderte der Leitstelle, dass er in den Nebenfluss der Ruhr gefallen sei und sich nicht mehr aus eigener Kraft retten könne, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Feuerwehr war den Angaben nach mit Wärmebildkameras, Beleuchtungsmaterial und Überlebensanzügen bei der Suchaktion im Einsatz.

Von dpa