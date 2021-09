Mann geehrt: Auto nach Schwächeanfall der Fahrerin gestoppt

Bergheim (dpa/lnw)

Für sein mutiges Eingreifen in einer Notsituation im Straßenverkehr hat ein Autofahrer in Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) am Donnerstag einen mit 750 Euro dotierten Zivilcourage-Preis bekommen. Der Mann hatte im Herbst vergangenen Jahres bemerkt, dass eine Frau auf einer Bundesstraße bei Pulheim die Kontrolle über ihr Auto verlor und zeitweise in den Gegenverkehr geriet. Grund war - wie sich später herausstellte - ein internistischer Notfall. Der damals 56-jährige Autofahrer habe sich mit seinem Wagen vor das Fahrzeug der Frau gesetzt und es abgebremst, sagte Landrat Frank Rock (CDU) laut Mitteilung bei der Preisverleihung. Er habe dabei auch Schäden am eigenen Auto in Kauf genommen, der Frau schnell geholfen und womöglich einen größeren Verkehrsunfall verhindert.

Von dpa