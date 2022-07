Mann geht im Badesee unter: Reanimationsmaßnahmen vergeblich

Köln (dpa/lnw)

Ein 50-Jähriger ist in einem Kölner Badesee untergegangen und gestorben. Es sei noch unklar, ob dies an einem Infarkt oder an anderen Ursachen gelegen habe, sagte ein Polizeisprecherin am Montag. Am Sonntagnachmittag hatten Badegäste am Ufer und Besucher eines nahen Musikfestivals gesehen, wie der Mann im Fühlinger See unterging. Rettungskräfte eilten herbei. Zwei Drohnen kamen zum Einsatz, eine über Wasser und eine unter Wasser.

Von dpa