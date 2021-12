Mann gibt sich als Bundespolizist aus und geht Beamte an

Herne (dpa/lnw)

Ein Mann hat sich Bundespolizisten gegenüber selbst als Bundespolizist ausgegeben und seine «Kollegen» bedroht. Die hatten den 57-Jährigen am Samstag auf einem Bahnsteig in Herne angesprochen, weil er in einem Nichtraucherbereich rauchte. Daraufhin drückte er seine Zigarette provokativ an einer frisch gestrichenen Wand aus, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte.

Von dpa