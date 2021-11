Mann greift Tankstellen-Mitarbeiterin mit Pfefferspray an

Warendorf (dpa/lnw)

Ein Mann hat eine 18-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle mit Pfefferspray angegriffen, um an Bargeld zu kommen. Der Verdächtige gab am Sonntagabend bei dem Vorfall in Ahlen zunächst vor, einen Artikel kaufen zu wollen, wie die Polizei berichtete. Als ihm die Angestellte das Wechselgeld aushändigte, sprühte er Pfefferspray in ihr Gesicht. Laut Polizeiangaben flüchtete die junge Frau in einen Büroraum und zog die Tür hinter sich zu. Der Mann brach daraufhin die Kasse auf und stahl Bargeld sowie mehrere Zigarettenpackungen. Anschließend floh er mit einem E-Scooter-Roller.

Von dpa