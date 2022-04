Mann in Dortmund erstochen: U-Haft wegen Mordverdachts

Dortmund (dpa/lnw)

Nach dem gewaltsamen Tod eines 27-Jährigen in Dortmund sind zwei mutmaßliche Täter weiter flüchtig. Ein 30-Jähriger war am Sonntag wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft gekommen. Er habe sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag.

Von dpa