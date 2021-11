Mann kollidiert nach positivem Drogentest mit Streifenwagen

Kamp-Lintfort (dpa/lnw)

Nach einem positiven Drogentest ist ein Autofahrer in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen Zusammenstoß mit einem Streifenwagen verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 20-Jährige am Sonntagabend bei einer Kontrolle angehalten. Nachdem ein erster Test positiv ausfiel, flüchtete er in seinem Wagen vor den Beamten. Bei der anschließenden Verfolgung soll er dann mit dem Streifenwagen zusammengestoßen sein.

Von dpa