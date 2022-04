Mann legt Gegenstände auf Schienen: Grund für Vollbremsung

Velbert (dpa/lnw)

Ein Mann hat mehrere Gegenstände auf Bahnschienen in der Nähe von Velbert platziert und somit die Vollbremsung eines Zuges ausgelöst. Der 27-Jährige habe die Dinge am Mittwoch auf Gleisen in der Nähe von Velbert abgelegt, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Unter anderem habe er mehrere Steine, ein Signalkabel, eine Spraydose, ein Holzbrett sowie eine Bahnschwelle auf die Schienen gewuchtet.

Von dpa