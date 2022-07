Mann mit Stichverletzung auf der Straße: Ermittlungen

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Düsseldorf ist ein junger Mann am späten Samstagabend mit einer Stichverletzung auf der Straße angetroffen worden. Die Umstände des mutmaßlich versuchten Tötungsdelikts seien noch unklar, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf am Sonntag mit. Ein Fahrer eines Pizza-Lieferdienstes habe den verletzten und hilflosen 20-Jährigen im Stadtteil Derendorf kurz vor Mitternacht auf der Heimfahrt bemerkt und angesprochen. Dabei habe er gesehen, dass der junge Mann eine frische Verletzung hatte.

