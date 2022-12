Mann nach Brand in Mehrfamilienhaus in Krefeld vermisst

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus sei in der Nacht zum Sonntag etwa gegen 3.30 Uhr gemeldet worden, teilte die Feuerwehr mit. Rund 100 Einsatzkräfte seien zeitweise vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher am Sonntag. Am späten Morgen löschte die Feuerwehr noch Glutnester. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden, hieß es. Ein Bewohner des Hauses werde aber vermisst. Es sei allerdings nicht klar, ob der Mann zum Zeitpunkt des Feuers zu Hause gewesen war, erklärte der Sprecher. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.