Mann prallt mit Motorrad gegen Baum und stirbt

Ein Motorradfahrer ist im Münsterland am Sonntagnachmittag bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 47-Jährige aus Dorsten sei in Recklinghausen aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Die Versuche, ihn zu reanimieren, seien gescheitert, der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Polizei ermittle nun zum Hintergrund des Unfalls, Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es aber bislang nicht.