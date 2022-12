Mann räumt Tötung seines «besten Freundes» mit Messer ein

Köln (dpa/lnw)

Mit einem Geständnis seines einstigen Mitbewohners hat in Köln der Prozess um die Tötung eines Mannes mit rund 140 Messerstichen und -schnitten begonnen. Dem 25 Jahre alten Angeklagten wird in dem Verfahren am Landgericht Totschlag vorgeworfen. Zum Auftakt am Donnerstag räumte er die Tat über eine Erklärung seiner Verteidiger ein. «Ich bin für den Tod meines besten Freundes verantwortlich», hieß es in der Einlassung. Er sei bestürzt und fassungslos über das, was passiert sei.

Von dpa