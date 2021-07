Mann stirbt in Autowerkstatt nach Gewaltverbrechen

Nach dem Fund eines toten 57-Jährigen in einer Autowerkstatt in Breckerfeld ermittelt eine Mordkommission. Es sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Der Mann hatte bisherigen Erkenntnissen zufolge selbst den Notruf alarmiert und angegeben, bei einem Überfall verletzt worden zu sein. Die Leiche des Mannes sollte noch am Mittwoch obduziert werden.

Beim Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei gegen 23.30 Uhr sei nur noch der Tod des Mannes feststellbar gewesen. Es handele sich um den Eigentümer der Werkstatt, hieß es weiter. Zu Hintergründen der Tat wollte die Staatsanwaltschaft zunächst keine weiteren Angaben machen.