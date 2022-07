Mann und Frau werden nach Bad in Kiesteich vermisst

Porta Westfalica (dpa/lnw)

An einem Kiesteich bei Porta Westfalica in der Nähe von Bielefeld suchen Rettungskräfte nach einem jungen Mann und einer jungen Frau. Sie haben dort zuvor gebadet. Obwohl ein Hubschrauber und mehrere Taucher im Einsatz seien, seien die beiden noch nicht gefunden worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

