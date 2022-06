Mann verletzt: Fahndung nach mutmaßlicher Messerattacke

Mettmann (dpa/lnw)

Ein 34-Jähriger ist auf dem S-Bahnhof in Langenfeld bei Düsseldorf von einem jungen Mann mutmaßlich mit einem Messer an der Hand verletzt worden. Das Opfer ist nach der Attacke am frühen Samstagmorgen laut einer Polizeimeldung von Rettungskräften versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Tatverdächtige sei den Angaben zufolge nach dem Angriff geflüchtet.

Von dpa