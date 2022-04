Mann von Lastwagen eingeklemmt und tödlich verletzt

In der Nähe eines Geschäftszentrums in Aachen ist am Montagabend ein Mann von einem Lastwagen eingeklemmt und tödlich verletzt worden.

Der 44 Jahre alte Fahrer habe beim Rangieren offenbar den hinter dem Lastwagen stehenden Mann übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 52-jährige Mann wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt, er starb noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die Polizei bittet um Hinweise zum Hergang des Unfalls in der Nähe eines belebten Innenhofs am Rand der Aachener Innenstadt.