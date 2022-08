Mann wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Aachen (dpa/lnw)

Nach der Anzeige einer Online-Sexarbeiterin steht ein 57 Jahre alter Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht in Aachen. Der Berufskraftfahrer soll das sieben Jahre alte Kind seines Stiefsohnes schwer missbraucht sowie Fotos von sexuellem Missbrauch an Kindern besessen haben. Zu Prozessbeginn am Montag gab der Angeklagte die Vorwürfe über seinen Anwalt zu, machte selbst aber nur Angaben zu seiner Person.

Von dpa