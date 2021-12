Mann will mit einem Koffer voller Waffen nach Thailand

Düsseldorf (dpa/lnw)

Goodbye Deutschland: Mit einem Koffer voller Waffen hat ein Mann versucht, am Düsseldorfer Flughafen abzufliegen. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, stellten Beamte am Freitag 19 verbotene Gegenstände bei dem 50-Jährigen sicher - darunter Wurfsterne, ein Springmesser, ein Pfeilabschussgerät samt Pfeilen und ein Kurzschwert. Den Angaben zufolge wollte der Mann über Istanbul nach Phuket fliegen. Die Kriminalpolizei Düsseldorf habe in Absprache mit der Staatsanwaltschaft den Mann zunächst auf freiem Fuß gelassen, sagte ein Sprecher.

Von dpa