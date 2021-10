Martinszüge: Kirche plant Laternenzug durch Kreuzgang

Bonn (dpa/lnw)

Nach dem Hin und Her um den Martinszug in Bonn plant das Katholische Stadtdekanat eine alternative Veranstaltung in der Münsterkirche im Stadtzentrum. Die Kinder seien dort mit ihren Laternen am Nachmittag des 8. November zum Martinsspiel und Liedersingen eingeladen, teilte das Stadtdekanat am Dienstag mit.

Von dpa