Maskenpflicht entfällt für alle Bewohner in Pflegeheimen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Maskenpflicht in Pflegeheimen in Nordrhein-Westfalen entfällt künftig für alle Bewohnerinnen und Bewohner. Auch nicht gegen das Coronavirus geimpfte Bewohner müssten ab Samstag (4. Juni) keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Abstandsempfehlungen entfallen ebenfalls. Die Lockerungen gelten auch für Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

Von dpa