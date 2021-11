Maskenverweigerer schlägt Taxifahrer ins Gesicht

Am frühen Montagmorgen sei der Fahrgast mit einer Gruppe weiterer Personen in den Wagen eines 48 Jahre alten Taxifahrers in Menden eingestiegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als der Taxifahrer den Mann auf die Maskenpflicht im Auto hingewiesen habe, sei der Gast ausfallend geworden und habe dem Fahrer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dann stiegen die Fahrgäste aus und entfernten sich. Nach dem Täter wird gefahndet.