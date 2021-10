Maskenverweigerer spuckt Busfahrerin ins Gesicht

Ein Maskenverweigerer hat in einem Linienbus in Düsseldorf der Busfahrerin ins Gesicht gespuckt, nachdem diese ihn auf seine fehlende Maske hingewiesen hatte.

Zudem habe der Unbekannte versucht, die Frau zu schlagen, was aber dank der Schutzscheibe gescheitert sei, berichtete die Polizei am Montag. Danach habe der Täter nicht mehr mitfahren wollen und sei geflüchtet. Er sei zwischen 30 und 40 Jahre alt und bei der Attacke am Freitag dunkel gekleidet gewesen.