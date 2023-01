Maskierte Räuber erbeuten Schmuck und 30 Schusswaffen

Krefeld (dpa/lnw)

Maskierte Räuber haben in Krefeld Schmuck «in erheblichem Wert» und rund 30 Schusswaffen erbeutet. Vier Männer seien in das Haus eines Ehepaars eingedrungen und hätten den Mann gezwungen, drei Tresore zu öffnen, wie die Polizei am Montag berichtete. Derweil habe einer der Räuber die Frau bewacht.

Von dpa