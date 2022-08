Maskierte sollen auf Autos gezielt haben: Zeugen gesucht

Zwei mysteriöse Vorfälle an der Landstraße 263 bei Eschweiler beschäftigen die Polizei. Schon am 5. August haben Zeugen unabhängig voneinander am frühen Morgen dort gemeldet, dass zwei maskierte Personen mit Waffen auf vorbeifahrende Fahrzeuge gezielt haben sollen. Bei Eintreffen der Polizei waren die Gesuchten aber nicht zu finden. Die Polizei bittet nun weitere mögliche Zeugen, sich zu melden.

Wie die Polizei am Dienstag in Düren mitteilte, kam die erste Meldung von einer 43-Jährigen, die mit ihrer Familie auf der Rückreise aus dem Urlaub war. Gegen 2.38 Uhr hätten zwei dunkel gekleidete Personen auf der Straße vermutlich mit Schusswaffen auf den Wagen gezielt. Der Mann der Frau fuhr aus Angst weiter und hielt nicht an. Etwa 20 Minuten später rief eine 25-Jährige aus einem Bus an und berichtete von derselben Beobachtung.