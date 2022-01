Matthäus und Hamann zeigen Respekt für Eberl-Rückzug

Berlin (dpa)

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich überrascht vom Rückzug des langjährigen Sportchefs Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach gezeigt, aber auch Verständnis geäußert. Dem TV-Sender Sky sagte Matthäus, man müsse dies akzeptieren und respektieren. «Er hat Wahnsinniges geleistet für die Borussia in verschiedenen Positionen», fügte der einstige Gladbach-Profi hinzu. Dafür gebühre Eberl Dank. Der 48-Jährige hatte am Freitag in einer Pressekonferenz unter Tränen seinen sofortigen Abschied vom Tabellen-Zwölften erklärt und gesundheitliche Gründe für diesen Schritt angegeben.

Von dpa