Mazyek bleibt Vorsitzender des Zentralrats der Muslime

Köln (dpa)

Aiman Mazyek bleibt Vorstandsvorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD). Er wurde am Sonntag bei der Vollversammlung in Köln mit absoluter Mehrheit wiedergewählt, wie der Dachverband am Montag mitteilte. Generalsekretär Abdassamad El Yazidi wurde ebenfalls im Amt bestätigt. Neu im Vorstand sind demnach die stellvertretenden Vorsitzenden Özlem Başöz und Daniel Abdin sowie als neuer Schatzmeister Mohamed Abu El-Qomsan.

Von dpa