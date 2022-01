Medien: Unions Friedrich wechselt nach Mönchengladbach

Mönchengladbach/Berlin (dpa) -

Abwehrspieler Marvin Friedrich wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten kurzfristig von Union Berlin zu Borussia Mönchengladbach. Der 26-Jährige soll offenbar Nationalspieler Matthias Ginter ersetzen, der die Borussia spätestens im Sommer verlässt. Bereits am Dienstag fehlte Friedrich beim Training der Köpenicker. Nach Berichten der «Bild» und des «Kicker» soll der Innenverteidiger bereits den Medizincheck am Niederrhein absolviert haben. Auch «Sport1» berichtete über den Wechsel noch in dieser Winter-Transferperiode.

Von dpa