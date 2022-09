Mehr als 1500 Abschiebungen aus NRW im ersten Halbjahr

Düsseldorf (dpa/lnw)

Aus Nordrhein-Westfalen sind im ersten Halbjahr 1564 Menschen in ihre Herkunftsländer oder in den EU-Staat, in den sie zuerst eingereist waren, abgeschoben worden. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage zweier AfD-Landtagsabgeordneter hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Von dpa