Über 20.000 Besucher bei Osterräderlauf in Lügde

Mitglieder vom Dechenverein Lügde stopfen Stroh in eins der 6 Osterräder. Wenn es Dunkel ist wird das Stroh in den Rädern angezündet und die Räder den Osterberg heruntergestoßen. Der Brauch der Osterräder in Lügde ist als immaterielles Kulturerbe Deutschlands bei der UNESCO gelistet.

Foto: dpa