Mehr als 630 Kitas im September wegen Corona geschlossen

Von den landesweit rund 10.600 Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen waren im Laufe des Septembers wegen Corona-Fällen 637 teilweise und 68 komplett geschlossen. Das teilte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag im Familienausschuss des Landtags mit. 675 Kinder und 348 Beschäftigte seien im September den Behörden als infiziert gemeldet worden.

Im August waren noch bei 835 Kindern und 331 Beschäftigten Corona-Infektionen festgestellt worden. Auf dem Höhepunkt der Pandemie im März und April waren Infektionen bei jeweils mehr als 2000 Kindern und bis zu 1600 Kita-Beschäftigten gemeldet worden.

Die Quarantäne sei in den Kitas wie in den Schulen in der Regel auf den nachweislich infizierten Fall beschränkt, sagte Stamp. Für die Betroffenen gelte eine 14-tägige Quarantäne. Kontaktpersonen dürften in der Regel weiter an den Betreuungsangeboten teilnehmen. Für nicht geimpfte Personen, auch Kinder, bestehe aber 14 Tage lang eine Testpflicht von drei Tests pro sieben Tage. Der erste Test sei nach Auftreten des Infektionsfalls vor dem erneuten Besuch der Einrichtung vorzunehmen.