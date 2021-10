Mehr als 9000 Fans: 14.309 Zuschauer bei Hoffenheim-Spiel

Sinsheim (dpa)

Im vierten Heimspiel dieser Saison hat die TSG 1899 Hoffenheim erstmals mehr als 9000 Zuschauer. Zur Partie der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln kamen am Freitagabend 14.309 Fans in die PreZero Arena nach Sinsheim. Gegen den FSV Mainz 05, Union Berlin und den VfL Wolfsburg waren jeweils nur rund 8000 Besucher da. Die Kraichgauer lagen damit bisher auf dem letzten Platz in der Zuschauertabelle.

Von dpa