Mehr Behandlungen in Krankenhäusern in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Behandlungen in nordrhein-westfälischen Krankenhäusern gestiegen. 2021 wurden in den 335 Krankenhäusern 4,1 Millionen Patientinnen und Patienten versorgt - das waren 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistikamt IT.NRW am Freitag berichtete. Die Zahl der vollstationären Behandlungen ging - hier berechnet im Vergleich zu 2019 - allerdings um 560.000 Fälle um 12,0 Prozent zurück.

Von dpa