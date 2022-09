Mehr unbesetzte Stellen: Ausbildungsmarkt verändert sich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mehr Ausbildungsplätze, weniger Bewerber: Der Ausbildungsmarkt in Nordrhein-Westfalen verändert sich tiefgreifend. Wegen der demografischen Entwicklung werde aus dem Stellenmarkt immer mehr ein Bewerber-Markt, sagte der Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, Torsten Withake, am Freitag in Düsseldorf auf einer Pressekonferenz zum Start des Ausbildungsjahres.

Von dpa