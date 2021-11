Mehr Vergewaltigungen in Nordrhein-Westfalen registriert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Sexualverbrechen wie Vergewaltigungen, besonders schwere sexuelle Nötigungen und Übergriffe steigt in Nordrhein-Westfalen weiter an. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres hat die Polizei 2081 Sexualverbrechen dieser Art gezählt. Das waren 4,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als bis einschließlich Oktober 1995 dieser Sexualverbrechen registriert wurden.

Von dpa